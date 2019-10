Tondela 0 - 1 Benfica

Começa a partida no Estádio João Cardoso.

Onze do Tondela:

Cláudio Ramos;

Moufi

,

Yohan

Tavares, Bruno Wilson, Filipe Ferreira;

Pepelu

,

Philipe

Sampaio,

Jhon

Murillo, Xavier; João Pedro e

Denilson

Junior.





?? É este o nosso XI para o jogo de hoje frente ao @SLBenfica#juntos #orgulhobeirão pic.twitter.com/iXNG0EilKt — CD Tondela (@CDTondela1933) October 27, 2019

Xavier, do Tondela remata, mas um defesa contrário corta a bola.Primeiro cartão amarelo do jogo vai para Florentino, das águias.Águias atacam no Estádio João Cardoso e Gabriel remata. Remate cortado por um defesa do Tondela.Mais um canto no lado direito do ataque do Benfica.Denilson Pereira, do Tondela faz um cabecamento. Contudo, a bola não vai na direção da baliza.Ferro inaugura marcador e dá vantagem aos encarnados.Pontapé de canto para Benfica em Tondela. O canto será batido do lado esquerda por Alejandro Grimaldo.Pizzi rematou fora de área, mas a bola desviou em Yohan Tavares e foi canto para o Benfica.Alejandro Grimaldo, do Benfica, remata... mas ao lado.Canto do Tondela batido por Xavier no Estádio João Cardoso.Equipa da casa insiste: Xavier atira ao alvo mas não resultou em golo.Tondela cria perigo atraves de Denilson Pereira que rematou forte à baliza. Remate bloqueado pela linha defensiva contrária.Encarnados insistem: Remate de Florentino Luís.Águias tentam novamente a sorte com remate de Pizzi. Cláudio Ramos defende para canto.Cervi do Benfica, remata mas é bloqueado por um defesa contrário.Primeiro canto batido pela equipa das águias.O Benfica defronta-se este domingo frente ao Tondela, na 8.ª Jornada da Liga NOS. O encontro acontece às 15h00 no Estádio João Cardoso.Hugo Miguel foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o Tondela-Benfica.O juiz da AF Lisboa será auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos, com Miguel Nogueira a assumir o papel de quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será António Nobre e o assistente (AVAR) Pedro Felisberto.Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para o FC Porto-Famalicão, com início marcado para as 17h30. Rui Teixeira e Nuno Pereira vão ser os assistentes, com Luís Ferreira como VAR e Pedro Ribeiro como AVAR.Já Artur Soares Dias vai dirigir o Sporting-V. Guimarães (às 20h00), com Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes. O VAR será André Narciso, com Venâncio Tomé como AVAR.Vlachodimos, A. Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Pizzi, Cervi, Taarabt e Seferovic.Em atualização