O Benfica visita o Estoril este domingo à noite, em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin e que tem início marcado para as 20h30. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para o encontro.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo; Chiquinho, Rafa e João Mário; Musa

