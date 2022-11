O Benfica recebe o Penafiel (20h45), em jogo da 2.ª jornada do Grupo C da Allianz Cup. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para esta partida.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, João Victor, Morato e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Neres, Draxler e Rafa; Musa



