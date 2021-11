O Sporting recebe o Varzim (20h15), num encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para este jogo. De notar que Tiago Tomás está fora, com uma amigdalite.



ONZE DO SPORTING: João Virgínia; Ricardo Esgaio, Feddal e Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Matheus Nunes, Daniel Bragança e Nuno Santos; Tabata, Paulinho e Jovane Cabral

