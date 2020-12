Famalicão 0-1 Sporting

Jogo Em direto

37' Golo! FC Famalicão 0, Sporting CP 1. Pote (Sporting CP) remate com o pé esquerdo de fora da área junto à base do poste esquerdo. Assistência de Luís Neto após um alívio de Luiz Júnior

32' Palhinha remata de longe para Luiz Júnior defender. O guarda-redes sai maltratado e tem de receber assistência

23' Pote (Sporting CP) recebe cartão amarelo por simulação de penálti

22' Penalti Falhado por Nuno Santos. Luiz Junior adivinha o lado e defende. Na sequência Pote tenta a recarga e choca com o guardião do Famalicão

21' Penalty Sporting CP. Nuno Santos sofreu falta na área de Riccieli. O VAR está a rever o lance e confirma

13' No marcação do canto Feddal ganha de cabeça a Babic e faz a bola sair junto ao poste. Grande oportunidade para o Sporting

12' Pontapé de canto, Sporting CP. Concedido por Gil Dias.

8' Leonardo Campana (FC Famalicão) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa sobre Palhinha. Livre para o Sporting

5' Oportunidade interceptada, Joaquín Pereyra (FC Famalicão) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Bruno Jordão.

Início 1ª parte

Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o Famalicão, marcado para as 18 horas, deste sábado.As escolhas de Rúben Amorim para o confronto são: Adán; Neto, Coates, Feddal; Porro, Antunes, Palhinha, João Mário, Pote, Nuno Santos e Sporar.