FC Porto 0 - 0 Paços de Ferreira

32' - Lance perigoso para o FC Porto! Uilton tentou atrasar, mas Toni Martínez quase ficou na posse do esférico. Jordi, atento, conseguiu o corte

28' - Livre à entrada da área para o FC Porto, com Sérgio Oliveira a rematar em força por cima

25' - Boa oportunidade para o FC Porto! Cruzamento de Corona e cabeceamento de Toni Martínez por cima. Mantém-se o nulo no encontro

21'- Mais um cruzamento, mais uma intervenção segura de Diogo Costa. O Paços segue sem criar perigo até ao momento

17'- Cartão amarelo exibido a Corona. Diaby ia embalado para o ataque e o mexicano apenas o conseguiu travar em falta

12'- Canto para o FC Porto, mas sem perigo para a defesa do P. Ferreira

10'- Livre lateral cobrado por João Amaral, mas Diogo Costa agarrou de forma fácil

04'- Após uma jogada algo confusa dentro da área do Paços, Luis Díaz rematou forte para defesa de Jordi



01'- Primeiro sinal de perigo, com Toni Martínez a rematar por cima da baliza de Jordi

Depois do Sporting,procuram esta quarta-feira o acesso à final four da Allianz Cup, defrontando-se no Estádio do Dragão numa partida agendada para as 18h45.