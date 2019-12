Conheça as escolhas de Silas para o jogo do Sporting frente ao Gil Vicente

O Sporting desloca-se este domingo ao terreno do Gil Vicente, em jogo referente à 12ª jornada da Liga NOS. A partida está agendada para as 20h00, no Estádio Cidade de Barcelos.

Luís Maximiano; Rosier, Ilori, Mathieu e Acuña; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Jesé, Vietto e Luiz Phellype