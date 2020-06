Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Gabriel e Rafa; Taarabt e Vinícius.Adeptos do Benfica juntaram-se em vários pontos de passagem do autocarro do clube para dar "força" à equipa dos encarnados. "Este vírus não tem cura" era uma das mensagens deixada por um grupo de adeptos num pano branco.