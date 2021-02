Benfica 2-0 Famalicão

Um dia depois do deslize do FC Porto em Braga, o Benfica tenta reduzir para 3 a desvantagem pontual para os dragões, necessitando para tal de vencer o Famalicão.Esta partida partida que marca o regresso de Jorge Jesus ao banco, após ter estado doente com Covid-19.

ONZE DO FAMALICÃO: Luiz Júnior; Babic, Diogo Queirós e Patrick William, Ivo Pinto, Ugarte, Pêpê Rodrigues e Rúben Vinagre; Heriberto, Gil Dias e Ivo Rodrigues.

Jogo Em direto

7' GOLOOO! É do Benfica! Otamendi amplia a diferença. Depois da defesa de Luiz Júnior ao remate de Taarabt, Otamendi surgiu para a recarga em cima da pequena área. Início feliz para a equipa de Jorge Jesus.

7' Taarabt, de fora da área, remata para a defesa apertada de Luiz Júnior após receber um passe curto de Grimaldo num livre.

3' GOLOOO! É do Benfica! Darwin Núñez abre o marcador. As águias não podiam pedir uma entrada melhor. Taarabt deu para Everton, que driblou alguns adversários e assistiu o avançado uruguaio com um passe rasteiro. Está feito o primeiro na Luz.

Início 1ª parte

: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Everton, Weigl, Taarabt e Cervi; Seferovic e Darwin