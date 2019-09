Benfica 0 - 0 Gil Vicente

Pizzi sofre segunda falta e é marcado livre lateral a favor dos encarnados.Taarabt do Benfica tenta animar o jogo e avança para a baliza dos gilistas. Sem sucesso, equipa visitante recupera a bola e chega mesmo ao remate, Odysseas estava lá.Seferovic apanhado em posição de fora de jogo.Pontapé de livre a favor dos gilistas, mas João Afonso remata sem direção. Tudo igual na Luz.Pizzi falha a oportunidade de chegar à vantagem frente ao Gil Vicente. Denis estava atento e acertou lado.Assinalado penálti para o Benfica após falta sobre Pizzi.- Primeira grane oportunidade para a equipa da casa!- Já rola a bola no Estádio da Luz.Bruno Lage escolheu para alinhar de início Odysseas; André Almeida, Ruben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt e Rafa; Raúl de Tomás e Seferovic.Já o Gil Vicente vai alinhar com Denis; Fernando, Rodrigo, Nogueira e Ruben Fernandes; J. Afonso, Soares e Kraev; Lino, Sandro Lima e Baraye.