: Kieszek, Diogo Figueiras, Borevkovic, Aderllan Santos e Matheus Reis; Al Musrati, Filipe Augusto e Diego Lopes; Piazón, Taremi e Nuno Santos

Jogo Em direto

Início 1ª parte

Depois do empate do FC Porto, o Benfica tem esta quarta-feira chance de igualar os dragões no topo da tabela da Liga NOS, numa partida diante do Rio Ave na qual Bruno Lage aposta no seguinte onze.: Odysseas; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Nuno Tavares; Gabriel, Julian Weigl, Adel Taarabt e Pizzi; Rafa e Dyego Sousa