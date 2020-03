Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Vitória de Setúbal

Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o V. Setúbal, marcado para as 18 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Taarabt, Pizzi e Cervi; Chiquinho e Vinícius

