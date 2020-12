O Benfica joga em Barcelos com o Gil Vicente, num encontro da 10.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de Jorge Jesus para a partida.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Pizzi, Pedrinho e Everton; Darwin e Seferovic

Ver comentários