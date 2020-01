O FC Porto recebe esta terça-feira o Gil Vicente no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 18.ª Jornada da I Liga.



Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Romário Baró, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira e Corona; Marega e Soares

Ver comentários