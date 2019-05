Dragões goleiam Nacional e adiam decisão do título para a última jornada

O FC Porto ascendeu este domingo, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao golear fora por 4-0 e despromover o Nacional, em encontro da 33.ª e penúltima jornada.Alex Telles, aos 14 minutos, Óliver, aos 28, Corona, aos 59, e Marega, aos 88, de penálti, apontaram os tentos dos 'azuis e brancos', agora com 82 pontos, mais um em relação ao Benfica, que defronta ainda hoje o Rio Ave, em Vila do Conde.Por seu lado, o Nacional, que somou o nono encontro consecutivo sem ganhar (dois empates e sete derrotas), manteve-se com 28 pontos e já não se pode manter na I Liga, um ano depois de ter subido, ao vencer a edição 2017/18 da II Liga.Pontapé de canto para o Nacional.Penálti de Marega alarga vantagem dos dragões ao cair do pano. Já lideram por 4-0.Pontapé de canto a favor do FC Porto, a cinco minutos dos 90 minutos regulamentares. Substituição na equipa do FC Porto. Sai Otávio, entra Máxi Pereira.Nova substituição na equipa do Nacional. Sai Hamzaoui, entra Witi.Jogo menos vivo nesta altura, sem grandes oportunidades de golo. O Nacional vai à grande área do FC Porto, mas não faz mossa.Substituição na equipa do Nacional. Sai Marakis, entra Diego Barcellos.Militão remata mas não foi feliz, com a bola a subir muito.Substituição na equipa do Nacional. Sai Camacho, entra Rochez.- Remate forte de Riascos, do Nacional! Vaná estava atento.- Dupla substituição na equipa do FC Porto. Saem Tiquinho Soares e Jesús Corona, entram Loum e Fernando Andrade.O Nacional pede penálti por mão na bola de Militão, mas Carlos Xistra manda seguir. Novo momento de indignação por parte da equipa da casa.Cartão amarelo assinalado a Riascos, do Nacional. Árbitro entende que o avançado simulou o penálti.Pontapé livre a favor para o Nacional, mas não há perigo para a equipa do FC Porto.Remate do jogador do FC Porto e a bola vai muito perto da baliza madeirense.Corona marca golo e chega ao terceiro dos dragões. FC Porto já lidera por 3-0.Momento do jogo menos quente, com menos oportunidades de golo. FC Porto parece mais defensivo nesta altura.Corona remata, mas Daniel Guimarães, guarda-redes do Nacional, defendeu com sucesso. Alguma confusão na grande área, mas a equipa da casa consegue evitar o terceiro golo dos Dragões.Corona remata ao lado da equipa madeirense, mas a bola sai ao lado.Recomeça a partida sem alterações no onze das equipas.Dois minutos de compensação.Daniel Guimarães a mostrar o que vale com uma grande defesa após grande remate de Marega.Riascos volta a protagonizar um lance de perigo, entra na área do FC Porto mas a bola sai ao lado.Jogo volta a estar interrompido. Júlio César do Nacional e Vaná estão aparentemente lesionados. Precisam de assistência médica.Jogo já foi reatado. Fernando Andrade e Pepe já saíram para aquecimento.Jogo interrompido nesta altura. Militão e Riascos estão caídos no relvado a receber assistência médica.Este é o segundo golo do espanhol na Primeira Liga esta época.Mais uma situação de perigo para a equipa do FC Porto, mas Daniel, seguríssimo, agarra a bola. O FC Porto continua a dominar.Pontapé livre a favor da equipa do Nacional. Bola batida para a grande área, mas Vaná, guarda-redes do FC Porto, estava atento e afastou a bola com os punhos.FC Porto continua a pressionar muito a equipa do Nacional, que continua a tentar chegar à grande área portista.Com este resultado, o Nacional está despromovido da Primeira Liga.Alex Telles brilha ao chegar à vantagem e fazer o 1-0 na Madeira. Um golo de belo efeito.Pontapé livre perigoso a favor do FC Porto.O jogador do Nacional esteve muito perto do golo, mas de baliza aberta acaba por enviar a bola ao lado. Já se gritava golo na Madeira!Pontapé de canto para o FC Porto, mas não há perigo para a equipa madeirense.Otávio esteve muito perto do golo, bem perto da baliza, mas a bola vai ao lado.É para o FC Porto. Alex Telles é quem bate o pontapé de canto.Dragões entram no encontro com maior posse de bola e mais atacantes. Houve cruzamento de Alex Telles, mas sem sucesso.Partida mal começou e já há um fora de jogo assinalado a Alex Telles, do FC Porto.- Começa a partida a contar para a penúltima jornada da Primeira Liga.: Vaná, Manafá, Felipe, Militão, Telles; Danilo, Corona, Oliver, Otávio; Soares e Marega.: Daniel, Kalindi, Diogo Coelho, Júlio e Nuno Campos; Vítor Gonçalves, Marakis e Alhassan; Camacho, Hamzaoui e Riascos.