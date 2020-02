V. Setúbal 0-0 FC Porto

Jogo Em direto

9' Oportunidade falhada por Otávio (FC Porto) remate com o pé direito no coração da área. Assistência de Corona.

6' Fora de jogo, FC Porto. Corona tentou um passe em profundidade que encontrou Tiquinho Soares em posição irregular.

6' Oportunidade interceptada, Luis Díaz (FC Porto) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Alex Telles.

4' Pontapé de canto, FC Porto. Concedido por Hélder Guedes.

3' Pontapé de canto, FC Porto. Concedido por Artur Jorge.

2' Fora de jogo, FC Porto. Tiquinho Soares tentou um passe em profundidade que encontrou Corona em posição irregular.

Início 1ª parte

O FC Porto visita o reduto do V. Setúbal, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS.A equipa comandada por Sérgio Conceição está 'obrigada' a vencer para voltar a encurtar a distância para o Benfica - líder da prova com 54 pontos - para sete pontos, aquele que será o seu próximo adversário no campeonato.