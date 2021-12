Depois do triunfo do Sporting diante do Gil Vicente, o FC Porto procura esta noite responder ao leão para retomar a ponta da Liga bwin, numa partida na qual terá pela frente o Vizela.Um duelo no qual Sérgio Conceição apostará no seguinte onze inicial:: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Mbemba e Zaidu: Otávio, Uribe, Vitinha e Luis Díaz; Taremi e EvanilsonSiga o jogo AQUI