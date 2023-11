Real Madrid 0-0 Sp. Braga

Jogo Em direto

9' E também a Niakaté, que ficou caído após o choque.

9' Partida interrompida para ser prestada assistência a Valverde.

9' Oportunidade falhada por Sikou Niakaté (Braga) de cabeça no coração da área. Assistência de Ricardo Horta com um cruzamento para a área resultante do canto.

8' Canto para o Sp. Braga. A equipa portuguesa não sentiu o penálti desperdiçado e continua a criar problemas.

6' DEFENDE LUNIN! O guardião, que foi chamado em cima da hora de jogo para render Kepa, adivinhou o lado e travou o remate de Álvaro Djaló.

4' Cartão amarelo para Lucas Vazquez.

4' Lucas Vazquez agarra Borja e o árbitro Halil Umut Meler apita de pronto para o castigo máximo. Grande oportunidade para o Sp. Braga inaugurar o marcador.

Partida interrompida para ser prestada assistência a Mendy.

Início 1ª parte

O Sp. Braga defronta o Real Madrid, às 20h00, no Santiago Bernabéu, num jogo da 4.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Artur Jorge e Carlo Ancelotti para esta partida.Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté e Borja; Vítor Carvalho, João Moutinho e Zalazar; Bruma, Álvaro Djaló e Ricardo HortaKepa; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger e Mendy; Camavinga, Valverde e Kroos; Brahim Díaz, Rodrygo e Vinícius Jr.