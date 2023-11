O Sporting recebe esta noite, a partir das 20h00, os polacos do Raków, numa partida do Grupo D da Liga Europa na qual Rúben Amorim aposta no seguinte onze inicial.



SPORTING: Adán; St. Juste, Coates e Inácio; Esgaio, Bragança, Pote e Nuno Santos; Edwards, Trincão e Paulinho

Ver comentários