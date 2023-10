Conheça os convocados do Benfica para o jogo com o Lusitânia

Foi com 19 jogadores na comitiva que o plantel do Benfica chegou esta sexta-feira ao aeroporto de Lisboa para rumar aos Açores, onde na sexta-feira defronta o Lusitânia (16h30). Nesta convocatória ficam de fora os lesionados Di Maria, Bah e Kokçu, tal como Trubin, Neres e Otamendi, estes por opção, em face das viagens que fizeram para os jogos das seleções.A comitiva encarnada, refira-se, foi comandada por Rui Costa, que se escusou a responder às questões colocadas pelos jornalistas, nomeadamente sobre os comentários do FC Porto às contas do Benfica ou sobre a renovação de Rafa. O próprio extremo também foi questionado sobre esse tema, mas também se remeteu ao silêncio.: Samuel Soares e Leo Kokubo: João Victor, Morato, António Silva, Tomás Araújo, Jurásek e Bernat: João Neves, Chiquinho, João Mário, Florentino, Aursnes, Tiago Gouveia,: Rafa, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Arthur e Musa