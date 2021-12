Jorge Jesus e Rúben Amorim já divulgaram os onzes de Benfica e Sporting para o dérbi desta noite, uma partida da 13.ª jornada da Liga Bwin, que se disputa a partir das 21h15, no Estádio da Luz.Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Lázaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Everton e DarwinOnze do Sporting: Adán; Neto, Gonçalo Inácio e Feddal; Porro, Ugarte, Matheus e Matheus Reis; Pote, Sarabia e Paulinho