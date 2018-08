Acompanhe ao minuto o jogo da segunda jornada da Liga NOS.

18:12

Remate de Grimaldo na sequência do canto, a bola a sair por cima.para o Benfica.Benfica está em cima da área do Boavista, Grimaldo e André Almeida já ameaçaram as redes dos axadrezados.Jogada de muito perigo do Boavista, remate às malhas laterais.Primeiro remate é para o Benfica, tentativa de Cervi a sair por cima.Conheça osonzes iniciais do jogo entre Boavista e Benfica:

Onze do Boavista: Helton; Carraça, Raphael, Neris e Talocha; Idris, David Simão, Fábio Espinho e Rochinha; Falcone e Mateus.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gedson; Salvio, Cervi e Ferreyra.