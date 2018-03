Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sp. Braga 0-0 Sporting

Partida decorre no Estádio Municipal de Braga.

19:45

O Sp. Braga recebe o Sporting Clube de Portugal este sábado ás 20h30 no Estádio Municipal de Braga.





Acompanhe o jogo ao minuto:



06' - Pontapé de baliza para o Braga.



03' - Gelson Martins no ataque.



0' - Começa a partida no Estádio Municipal de Braga.





Conheça o onze do Sp. Braga: Matheus, Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva, Sequeira, Vukcevic, André Horta, Esgaio, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.



Conheça o onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Acuña, Bryan Ruiz e Bas Dost.