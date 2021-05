Conheça os onzes do Sp. Braga e do Benfica para o jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Sp. Braga e Benfica disputam este domingo, pelas 20h30, a Taça de Portugal no Estádio Cidade de Coimbra. Consulte aqui as escolhas iniciais de Carlos Carvalhal e Jorge Jesus para o encontro que decide o vencedor da prova rainha, relativo à temporada 2020/21.Matheus; Esgaio, Tormena, Raúl Silva e Sequeira; Ricardo Horta, Al Musrati, Castro e Lucas Piazon; Galeno e Abel Ruiz.Helton; Otamendi, Morato e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Grimaldo; Pizzi, Everton e Seferovic.Siga aqui as incidências do encontro.