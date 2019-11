CONMEBOL muda final da Taça Libertadores do Chile para o Peru

A Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL) mudou esta terça-feira na final da Taça Libertadores, entre Flamengo e River Plate, da capital do Chile para a do Peru, mantendo-a na data prevista, 23 de novembro.Na sua conta oficial no Twitter, a CONMEBOL colocou uma fotografia do "imponente Estádio Nacional de Lima", anunciando que será na capital do Peru que se vai realizar "a final da edição 2019 da Taça Libertadores".O encontro entre os brasileiros do Flamengo, treinados pelo português Jorge Jesus, e os argentinos do River Plate, detentores do título, estava inicialmente marcado para Santiago do Chile, sendo a primeira final em jogo único.A decisão foi tomada esta terça-feira, depois de uma reunião em Assunção, capital do Paraguai, e na qual também participaram representantes dos dois clubes que vão disputar a final.A mudança de local dá a possibilidade a mais 31.428 espetadores de verem 'in loco' o encontro, já que o novo palco tem capacidade para 80.093, contra os 48.665 do Estádio Nacional de Santiago.No ano passado, a CONMEBOL também teve de alterar o palco da final, nomeadamente do jogo da segunda mão, que passou do Monumental Nuñez, a casa do River Plate, para o Santiago Bernabéu, em Madrid, depois de um ataque ao autocarro do Boca Juniors.