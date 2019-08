Conquistar Moscovo é a grande prioridade do Sp. Braga

Os responsáveis do Sp. Braga estão apreensivos. Não com o jogo do próximo domingo com o campeão nacional, mas com a partida frente ao Spartak de Moscovo, que vai determinar a presença (ou não) da equipa na Liga Europa.O resultado da primeira mão (1-0) na Pedreira não dá tranquilidade e as competições europeias são um objetivo para a equipa arsenalista.Passar a eliminatória é, pois, a prioridade máxima neste momento e só depois pensar no Benfica. A formação inicial que alinhou domingo frente ao Gil Vicente, com Sá Pinto a poupar vários titulares, confirma a importância do jogo na capital russa, que terá, necessariamente, implicações na partida de domingo.Quer do ponto de vista anímico - o resultado de Moscovo determinará a moral da equipa para o encontro da Liga -, quer físico, já que se trata de um desafio de grande exigência e que poderá, até, obrigar a prolongamento.O desgaste da viagem provocado pela deslocação à Rússia e sobrecarga de jogos, assim como o ritmo de 3 partidas por semana, são fatores a ter em conta por Sá Pinto no embate com o Benfica, mais fresco e a necessitar de uma vitória para ultrapassar o ‘apagão’ diante o FC Porto.Ainda assim, se a operação Spartak for concluída com sucesso, não são espectáveis grandes alterações de um jogo para o outro, nomeadamente na composição do onze. Apesar de ter conquistado apenas quatro pontos em nove possíveis para a Liga, a equipa-tipo de Sá Pinto tem dado boa imagem, de que é exemplo a grande segunda parte em Alvalade. E, tal como vai suceder contra o Benfica, tinha jogado três dias antes para a Liga Europa."Vamos a Moscovo para passar a eliminatória. Sabemos da importância deste jogo para o clube", disse Rui Fonte, o mais recente reforço do Sp. Braga, que foi titular no jogo em Barcelos.O guarda-redes Eduardo foi titular no jogo de Barcelos, com o Gil Vicente (1-1). No jogo frente ao Spartak Moscovo, na próxima quinta-feira, Matheus deverá regressar à baliza.