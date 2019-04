Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselho de Arbitragem da FPF investiga envio de nomeações para a Liga de clubes

Presidente do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes, questionou já esta manhã a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

15:14

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai investigar os procedimentos utilizados no envio das nomeações dos árbitros para a Liga de clubes, na sequência de várias fugas de informação, disse este sábado à Lusa fonte daquele órgão federativo.



De acordo com a mesa fonte, o presidente do Conselho de Arbitragem (CA), Fontelas Gomes, questionou já durante a manhã deste sábado a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, pedindo-lhe que partilhe todos os passos que são dados desde que as nomeações chegam ao organismo de clubes.



O CA federativo está "muito preocupado com revelação antecipada das nomeações, que voltou a acontecer depois de as mesmas serem enviadas para a Liga" e vai abrir uma investigação aos procedimentos utilizados no seu envio, nomeadamente, os que estão relacionados com motoristas, marcação de estadas e viagens.



Já este sábado, o Sporting de Braga considerou que a divulgação das nomeações de árbitros pelo agente de futebolistas César Boaventura representa "mais uma fuga verdadeiramente inaceitável" e é revelador "da falência e da permeabilidade do setor" da arbitragem portuguesa.



O clube minhoto, quarto classificado da I Liga, reagiu à publicação feita na quinta-feira por César Boaventura, na qual deu a conhecer os árbitros dos jogos Nacional-Sporting (Carlos Xistra), FC Porto-Santa Clara (Manuel Oliveira) e do Feirense-Sporting de Braga (Fábio Veríssimo), ainda antes de as nomeações terem sido tornadas públicas.