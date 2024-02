Conselho de Arbitragem justifica análise do golo anulado ao Benfica frente ao Boavista

“O VAR tem de analisar toda a fase de ataque.” Foi desta forma que João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, justificou a análise do videoárbitro no golo anulado ao Benfica no duelo com o Boavista (18.ª jornada).









“O que é certo é que o gesto do jogador do Benfica não é natural. O Bruno [Esteves] descobriu esta infração, apercebeu-se que era em fase de ataque e teve de intervir para anular, e bem, o golo”, disse o dirigente no programa da Sport TV que, mensalmente, analisa os casos da Liga que têm intervenção do VAR.

Nos nove lances verificados, referentes ao mês passado e que incluíram a Taça da Liga, destaque ainda para o penálti revertido no Farense-FC Porto, após uma queda de Evanilson na área dos algarvios: “Boa decisão. Este é um lance dificílimo. Eu se não estivesse a ver as imagens diria que era penálti. Nada houve para fazer aquele movimento, não houve rasteira. [Foi] pontapé de penálti indevidamente assinalado.”





A terminar a sessão, João Ferreira elogiou a explicação em direto, nos estádios, das decisões de arbitragem após consulta do VAR: “Já há cerca de um ano que estava proposto fazermos esta segunda fase de testes da FIFA. Está a correr muito bem. Já o fizemos na II Liga, na Liga BPI [campeonato feminino]. Ninguém gosta de errar, mas para fora ver qual o porquê daquela decisão do árbitro vai trazer mais transparência.”