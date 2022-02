Conselho de Disciplina abre processos a Rui Costa e às SAD de Benfica e FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Rui Costa e à SAD do Benfica "na sequência de participação disciplinar efetuada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque do comportamento incorreto violador de deveres gerais", segundo se pode ler no comunicado. No caso da SAD o documento fala ainda em "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem".O órgão disciplinador da FPF informa ainda que foram abertos processos à SAD do FC Porto e a Bernardino Barros "tendo por objeto declarações proferidas em órgão de comunicação social de sociedade desportiva".Os processos foram enviados à Comissão de Instrutores da Liga.