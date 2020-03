Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Pinto da Costa

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Pinto da Costa. Em causa, as críticas do presidente do FC Porto feitas no dia 9 de março sobre o golo anulado ao FC Porto diante do Rio Ave."Vamos pedir uma auditoria ao funcionamento das linhas do VAR. Acha que para mostrar uma linha de 3 centímetros são precisos seis minutos? Se calhar deu para meter muitas linhas ao lado e atrás. E não é igual para todos, não demora nunca seis minutos a decidir para anular um golo. É inexplicavelmente tempo a mais", disse o presidente portista numa entrevista ao Porto Canal.Pinto da Costa não se ficou por aqui. "Temos uma média de árbitros razoáveis, mas pronto, nós temos azar. Qualquer árbitro da 2ª divisão teria apitado este penálti e se tivesse no VAR não deixariam de chamar à atenção do árbitro. Perante isto, não tenho dúvidas que o Conselho de Arbitragem estará atento e compreenderá que se estes árbitros têm azar com o FC Porto e nós com eles, o melhor é evitar que apitem os nossos jogos."Soares Dias não foi poupado por Pinto da Costa: "Sei que o senhor Soares Dias, depois de ter terminado o jogo, estava no balneário, abriu a porta, e disse ao engenheiro Luís Gonçalves que já tinha visto as imagens e que não era penálti. Mas que imagens é que ele viu para dizer que não era penálti? Se mesmo vendo as imagens considerou que não era penálti, não tem condições para poder apitar. Que mostre as imagens que viu, não sei quem lhe mandou, não sei se existem… Espero que venha mostrar essas imagens que viu e que justificaram a decisão de não marcar o penálti", prosseguiu o presidente, de 82 anos, estendendo a sua indignação a Vasco Santos: "É inconcebível!"