Conselho de Disciplina multa Sérgio Conceição em quase dois mil euros

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou Sérgio Conceição a pagar uma multa de 1913 euros, devido às declarações proferidas pelo treinador do FC Porto na conferência de imprensa de lançamento do jogo da primeira volta da Liga NOS, frente ao Portimonense.Logo na altura, Sérgio Conceição foi punido com uma suspensão de 15 dias, por ter explicado, na referida conferência, os motivos pelos quais tinha sido expulso na jornada anterior, frente ao P. Ferreira. "Eu expulsei-te, não por alguma coisa que me tivesses dito, não por falta de respeito que tivesses para comigo, mas pela tua cara", afirmou Sérgio Conceição, sobre a conversa que terá tido com o árbitro Nuno Almeida.Quanto a esta multa aplicada esta terça-feira, ela é passível de recurso.