Conselho de Disciplina não retira cartão amarelo mostrado a Weigl durante clássico entre FC Porto e Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol considerou improcedente o recurso do Benfica em relação ao cartão amarelo exibido por Artur Soares Dias a Weigl, no clássico com o FC Porto. As águias pretendiam que a admoestação fosse anulada, mas o órgão disciplinar não foi da mesma opinião."Decide-se julgar improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida", pode ler-se no mapa de deliberações do CD, publicado esta terça-feira.Os encarnados pediram também que fosse retirado o amarelo a Vlachodimos, mas o Conselho de Disciplina ainda não se pronunciou sobre este caso.