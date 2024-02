Conselho de Disciplina: o processo aberto a Conceição, outro ao FC Porto e o de Luís Gonçalves a caminho

O Conselho de Disciplina (CD) anunciou esta segunda-feira a instauração de um novo processo disciplinar a Sérgio Conceição que o próprio treinador já tinha anunciado na conferência de imprensa de antevisão, deste domingo, ao jogo com o Arouca."Instauração de processo disciplinar a Sérgio Paulo Marceneiro Conceição, por deliberação da Secção Profissional, de 06 de fevereiro de 2024, tendo por objeto apuramento de factualidade participada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O processo foi enviado, dia 08 de fevereiro de 2024, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", informou o CD, em comunicado, indicando a abertura do processo disciplinar n.º 60 - 2023/2024. Em causa estão as declarações de Sérgio Conceição após o empate com o Rio Ave (0-0), nas quais o técnico disse o seguinte: "Às vezes jogamos contra mais do que 11, mas é o que é."De notar que, na mesma nota, o CD informa ter aberto um outro processo disciplinar, o n.º 61 - 2023/2024, mas no caso à SAD do FC Porto, igualmente na sequência de uma participação do Conselho de Arbitragem. Este estará relacionado com a comunicação institucional dos dragões numa intervenção focada também no tema da arbitragem.Por fim, as declarações de Luís Gonçalves à FC Porto TV, foram efetivamente, como Record antecipou, alvo de uma exposição da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), o que deverá também resultar na abertura de um processo disciplinar ao administrador por parte do CD muito em breve.