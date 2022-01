O Conselho Superior da Magistratura nada fez à participação do juiz Carlos Alexandre que deu conta de que os colegas do TIC do Porto se recusavam a participar na Operação ‘Fora de Jogo’, alegando relações pessoais e o facto de serem visitas de casa dos dirigentes azuis-e-brancos.Para os membros do CSM trata-se aliás de uma posição admissível, atendendo a que os juízes invocaram o impedimento antes da diligência.