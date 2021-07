"Conservador? Nada! Zero!": Fernando Santos já olha para o Mundial 2022

Fernando Santos - Sim, nunca vai deixar de estar na minha lembrança, e também na de todos os portugueses. Sempre tivemos paixão pela nossa Seleção, mas essa conquista do Euro 2016 marcou de uma forma ainda mais decisiva esta fortíssima relação.- Sim. A convicção que tinha quando cheguei aqui não se desvaneceu, só fortaleceu. A minha teoria passada à prática resultou em duas conquistas para o futebol português: o Europeu de 2016 e a Liga das Nações em 2019. E há ainda um 3º lugar na Taça das Confederações. Portugal, com mais oito ou nove equipas, tem fortíssimas capacidades para vencer um Europeu ou um Mundial. Daí ser fácil repetir os êxitos ou ser algo que aconteça sistematicamente... A Itália, que está agora na final, se vencer será a 2ª vez na sua história e surgiu sempre como potencial vencedora.- Como se apresentou e como se irá apresentar no Mundial, mas temos primeiro de garantir o apuramento. Isso, agora, é a questão central.