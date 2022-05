Consumada a descida do Belenenses SAD para a II Liga

O Belenenses SAD partiu para esta jornada na última posição da tabela classificativa e a precisar de uma conjuntura muito especial. Os planetas não se alinharam e fica assim consumada a descida direta da equipa lisboeta, juntamente com a do Tondela.A partida de Arouca teve pouco interesse do ponto de vista do futebol praticado. Sob chuva persistente, mas ainda assim com algum calor, assistiu-se a um jogo aos repelões. Dificilmente o resultado poderia ter sido outro. A confirmação da descida do Belenenses SAD quase poderia ter sido declarada antes do apito final, devido às informações que chegavam de outros campos. Assim, a segunda parte chegou a ser penosa, rareando as oportunidades junto das balizas. Um jogo sem história para contar.