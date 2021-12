Aos poucos são conhecidos mais pormenores que ajudam a decifrar, ou a complicar, o esclarecimento da última polémica do futebol português. Com um surto de Covid-19, o Belenenses SAD apresentou na partida com o Benfica, no sábado, referente à 12ª jornada da Liga Portugal Bwin, uma equipa de recurso: apenas 9 jogadores, dois deles guarda-redes.