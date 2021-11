Contas atrasam crédito de 30 milhões de euros do Sporting

As dúvidas à volta das contas do Sporting levaram os bancos e a CMVM a atrasarem a emissão de um novo empréstimo obrigacionista (EO). Entraves que terão custos financeiros para a SAD.Como o CM noticiou, desde outubro que os leões têm finalizado o esboço de um novo EO de 30 milhões de euros. Só que a difícil situação financeira da SAD, com capitais próprios negativos há vários anos e prejuízo no exercício anual de 2020/21, levou vários bancos nacionais a hesitarem em envolver-se na operação, sabe o CM, com o argumento de existirem riscos excessivos.