“Contas fazem-se no fim”: Sérgio Conceição antes da partida frente ao Portimonense

"Todos os jogos são importantes. As contas fazem-se no fim, porque isto é uma maratona." É assim que Sérgio Conceição encara a hipótese da equipa de o FC Porto atingir este domingo o topo da tabela classificativa, ainda que à condição (Benfica joga amanhã, em Barcelos), caso ganhe na receção desta noite, frente ao algarvios do Portimonense (20h30)."Há muitos obstáculos que vamos encontrar pela frente. Cabe-nos ultrapassar esses obstáculos para em maio estarmos no lugar que queremos, que é o primeiro. A pressão faz parte do dia a dia", diz o técnico. Sobre o adversário e a diferença de plantéis, Sérgio não prevê um jogo facilitado. "O treinador tem pouco tempo de trabalho. Já defrontámos equipas na mesma situação. Temos de olhar paras individualidades, mas mais importante somos nós. O Portimonense é uma equipa forte. Não nos podemos esquecer aquilo que fez num passado recente com o Folha ao comando", ressalva.Em relação às críticas feitas à equipa, apesar da pontuação superior em relação à última época, Sérgio deixa um recado: "Nem tudo o que gravita à volta do futebol tem de condicionar o nosso trajeto. Estamos habituados à crítica fácil. Hoje é muito fácil sentar atrás do computador e mandar um ‘bitaite’ para a rede social ou para o jornal", dispara.Questionado sobre o castigo de um jogo à porta fechada do FC Porto, Sérgio deixou uma travo de ironia: "Posso estranhar o timing. Demorou o parto de uma criança", rematou o técnico.A claque Super Dragões exibe este domingo, ao minuto 11, uma faixa com uma frase de incentivo a Marega, além de um cântico de apoio.Sérgio Conceição não comentou as palavras de Pedro Proença sobre a responsabilização dos clubes pelos atos cometidos pelos adeptos.O internacional português Pepe ainda não recuperou da mialgia contraída no clássico frente ao Benfica e continua fora das contas de Sérgio Conceição.O regresso pode estar marcado para o jogo da segunda mão da Liga Europa. Afastado das opções do técnico está também Vítor Ferreira.O jovem médio, em processo de afirmação no plantel, fez uma rutura muscular na face anterior da coxa direita e fica ausente da competição durante algumas semanas.