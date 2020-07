Contestação à direção do Benfica e contratação de Jorge Jesus continua. Veja as imagens das tarjas

A contestação à direção do Benfica, presidida por Luís Filipe Vieira, e à contratação do treinador Jorge Jesus continua. Os adeptos deixaram mensagens junto ao Estádio da Luz com críticas à escolha do técnico português."A democracia, os valores e a mística na rua da amargura... Eis o Benfica da 'estrutura'", pode ler-se numa das mensagens deixadas perto do estádio das águias.Uma outra tarja foi colocada numa das paredes junto ao Estádio da Luz e aponta o dedo à contratação de 'Judas'. "Em 1907, 8 foram para lá e não voltaram. Hoje, sem orgulho, Judas voltou... Cosme, vês no que isto se tornou?", lê-se.