Contestação no futsal do Sporting: claques mostram tarjas com 'gaffe' de Varandas

Numa altura em que a relação entre o Conselho Diretivo do Sporting e as claques está num ponto crítico, a Juventude Leonina e o Diretivo Ultras XXI fizeram-se ouvir a alto e bom som, esta quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, durante o triunfo da equipa de futsal leonina frente ao Sp. Braga (7-2).Apesar de já não estarem autorizados, a Juve Leo e o DUXXI levaram tarjas para o interior do pavilhão, onde se podia ler a mais recente gaffe de Frederico Varandas: "Estriste é ouvir-te". O presidente foi o principal alvo. No primeiro tempo, os adeptos aproveitaram a ausência. "Ele não está cá. Só falta um. Nós estamos sempre cá", entoaram.Na segunda metade, a contestação prosseguiu e com a tribuna, onde estava o diretor geral para as modalidades, Miguel Albuquerque, na mira, os grupos organizados de adeptos lançaram pedidos de demissão, enquanto entoavam:"O Sporting é nosso até morrer."