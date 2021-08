"Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho": Ronaldo quebra o silêncio sobre o seu futuro

Cristiano Ronaldo recorreu esta terça-feira às redes sociais para, através de uma longa mensagem, abordar os rumores de que tem sido alvo, especificamente o que foi colocado a circular hoje no país vizinho, a dar conta de um eventual regresso ao Real Madrid - e que posteriormente foi negado. Na sua mensagem, CR7 lembra que a sua história no clube merengue "escrita e gravada em números, troféus e títulos" e que nada nem ninguém o poderá apagar.Por outro lado, o avançado português deixa claro que este tipo de rumores "mais do que um desrespeito" por si, "é um desrespeito para os clubes envolvidos". "Não posso permitir que continuem a brincar com o meu nome", concluiu."Todos os que me conhecem sabem o quão focado sou no meu trabalho. Menos falatório e mais ação, este tem sido o meu mote desde o início da minha carreira. Contudo, em face de tudo o que tem sido dito e escrito recentemente, tenho de dar a minha posição.Mais do que um desrespeito para comigo enquanto homem e jogador, a forma fútil como o meu futuro ter sido abordado pela imprensa é um desrespeito para todos os clubes envolvidos nesses rumores, mas também aos seus jogadores e equipas técnicasA minha história no Real Madrid foi escrita. Foi gravada em números e palavras, em troféus e títulos, em recordes e manchetes. No Museu do Bernabéu e também na mente de todos os adeptos do clube. E para lá de tudo o que atingi, lembro que sempre tive, ao longo desses nove anos, uma relação de afeto profundo e de respeito para com a 'afición merengue', um afeto e respeito que mantenho desde então e que sempre assinalarei. Sei que os verdadeiros adeptos do Real Madrid vão continuar a ter-me nos seus corações e eu tê-lo-ei no meu.Tal como neste último episódio em Espanha, tem havido notícias frequentes e histórias a associarem-me a imensos clubes de diferentes ligas, sem que ninguém se tenha preocupado em conhecer a verdade.Estou a quebrar o meu silêncio apenas para dizer que não vou permitir que as pessoas continuem a brincar com o meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho pela frente. O resto? O resto é só falatório".