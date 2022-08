O Benfica está num contrarrelógio para fechar a contratação de Ricardo Horta a tempo do play-off de acesso à Champions. Para poder contar com o avançado, mesmo que seja só na 2ª mão, as águias terão de inscrever o internacional português na UEFA até terça-feira.



O prazo para apresentar a lista de inscritos para os dois jogos do play-off terminou quinta-feira.









