A contratação de Enzo Fernández está a provocar divisões internas no Benfica, sabe o Correio da Manhã. O clube informou ontem a CMVM da intenção de compra por 10 milhões de euros, mais oito por objetivos (garantidos pelo River Plate), por 75% do passe. Mas há dentro da estrutura dirigente dos encarnados quem desaprove que se avance com tal verba por um jogador que arrisca não estar disponível no arranque da época e que, num cenário-limite e dentro dos termos do acordo, pode até chegar apenas em janeiro.









