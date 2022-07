O Sporting está prestes a oficializar a contratação de Trincão, após o sucesso nas negociações com o Barcelona que visam o empréstimo por uma temporada e uma opção de compra de 20 milhões de euros.



Trincão sempre foi uma prioridade para Rúben Amorim, apesar dos valores pedidos pelo Barcelona. Depois de ter sido emprestado ao Wolverhampton, que não acionou a cláusula de compra, o médio mostrou-se recetivo a voltar a Portugal e a treinar com Rúben Amorim, técnico que lhe permitiu dar o salto no Sp.









