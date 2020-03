Contratos de 32 jogadores sob suspeita na Operação Fora de Jogo. Processos de Jonas e Danilo investigados

Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga, Marítimo, Rio Ave e Estoril são os clubes sob suspeita na operação Fora de Jogo, que levou inspetores da autoridade tributária a realizar buscas em 76 locais, entre eles os estádios dos três grandes e as residências dos respetivos presidentes.



De acordo com os processos a que a CMTV teve acesso, em causa estão contratos de 34 pessoas, entre jogadores e treinadores.





Dos 34 profissionais cujos contratos estão sob suspeita, 32 são de jogadores. Jonas, do Benfica, Danino, do FC Porto, Bruno César, do Sporting, e há ainda 2 contratos em investigação dos treinadores Pedro Martins e Leonel Pontes. neste último caso, está em causa, também, o contrato de Leonel Pontes com o Sporting de Frederico Varandas.sabe que Leonel Pontes, que este ano chegou a treinar a equipa principal do Sporting, também está sob investigação. Em causa está o contrato feito pela direção de Varandas. O treinador, que está atualmente ao comando da equipa de sub-23 leonina, usa desde os tempos de técnico no Marítimo, uma empresa para receber os vencimentos e prémios de assinatura. No Marítimo, os valores estimados de fuga ao fisco são de 80 mil euros, não estando ainda quantificados os montantes envolvidos na passagem pela equipa principal do Sporting.