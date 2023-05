A Gestifute, do empresário Jorge Mendes, foi esta quarta-feira à tarde alvo de buscas no âmbito da ‘Operação Penálti’. As buscas foram feitas por elementos da Autoridade Tributária e, segundo fonte próxima da Gestifute, foram entregues todos os documentos que foram pedidos pelos investigadores.



O objetivo é comparar os contratos apreendidos nas SAD dos clubes e na posse de jogadores, com os documentos que estavam na sede da Gestifute que fica na Avenida da Boavista, no Porto.









