"A convocatória de Pote ou Inácio para o Mundial do Qatar não chocava ninguém, pois ambos têm valor para lá estar." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou a ausência de jogadores do Sporting nos 26 eleitos por Fernando Santos para estarem no Qatar.



O treinador leonino, que falou à margem da antevisão ao jogo de hoje (20h30, Sport TV 1) com o Famalicão, reconheceu que havia jogadores com a ambição de estarem no Qatar: "É uma grande competição, mas têm dois caminhos - ou se deixam abater ou seguem em frente.









