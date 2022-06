Coração luso Bate com 'artéria Horta'

Com Ronaldo fora do onze, não faltou quem pensasse que seria o inusual suplente a resgatar a Seleção Nacional. Mas foi um companheiro de banco, Ricardo Horta, a saltar para o relvado para anular a vantagem espanhola e trazer de Sevilha um ponto no primeiro jogo da Liga das Nações.









A verdade é que assim que foram conhecidas as equipas, a surpresa ecoou pelo mundo fora. Cristiano já não era suplente na equipa das quinas desde outubro de 2017. Na frente, Fernando Santos optou por colocar Bernardo Silva e Rafael Leão com André Silva.

Começou mal. Logo aos 3’, um par de oportunidades para os da casa, com Pepe a evitar danos maiores de Gavi. A posse de bola, como também já é tradição, ia ficando do lado de lá da fronteira - o problema maior é que Portugal pouco conseguia fazer quando a recuperava.









Leia também Espanha e Portugal empatam a uma bola em Sevilha Leão ainda rematou por cima (18’), antes de dar início ao golo... da Espanha. A jogada do avançado do Milan passa para o lado de Cancelo, que a perde num toque nada habilidoso. A transição da turma de Luis Enrique é perfeita e acaba com Sarabia a servir Morata para o 1-0.

Logo a seguir, Diogo Costa negou o 2-0 a Soler e André Silva (34’) atirou ao lado a melhor chance lusa da primeira parte. Resultado justo ao intervalo, que trouxe Rúben Neves no lugar do amarelado Moutinho.





E Portugal melhorou. Aos 59’, André Silva serviu Leão em bandeja de ouro, mas Simón ganhou no frente a frente. Três minutos depois, Cristiano Ronaldo entrou e ouviu os assobios da praxe - que já se tinham ouvido no hino português.





Ninguém no público reagiu particularmente quando entrou Ricardo Horta. Mas a verdade é que foi o avançado do Sp. Braga, e tão falado neste mercado, a empatar tudo aos 82’, a passe de Cancelo. A artéria Horta no coração luso que ainda teve de aguentar um susto até ao final.



Positivo e negativo



Horta foi o... Salvador

Ricardo Horta tem sido um dos grandes nomes deste mercado e esta quinta-feira terá ficado um bocadinho mais caro. O salvador do empate fez sorrir o Salvador que preside ao Sp. Braga e não o quer largar a qualquer preço. Mais um golo a abrilhantar uma época em cheio. Nota positiva para a 2ª parte de Portugal.



Quem os viu e quem os vê

A crítica pode ser redutora, mas às vezes é difícil de explicar a diferença entre o que se vê dos jogadores portugueses nos respetivos clubes e o que fazem juntos na Seleção. Talvez traído pelos nervos, Rafael Leão decidiu demasiadas vezes mal. O erro de Cancelo no 1-0 só é desculpável pela participação no 1-1.



Arbitragem: O paciente inglês

Exibição sem problemas do árbitro inglês, que teve paciência com João Moutinho numa entrada mais ríspida do médio português quando já tinha um amarelo. Os lances na área foram bem decididos - a bola vai ao braço de Danilo, mas é depois de ressaltar num colega que estava a menos de um metro.





Diogo Costa – Entrou nervoso. Sem culpa no golo. Boa defesa a remate de Soler.

João Cancelo – Dificuldades para travar Sarabia. Perde a bola no 1º golo da Espanha. Redimiu-se com a assistência para o golo do empate.

Pepe – É o esteio da defesa. Um punhado de cortes precisos a manter Portugal na luta.

Danilo – Não complicou e acabou por cumprir.

Raphael Guerreiro – Boas arrancadas pelo flanco esquerdo e boas combinações com Rafael Leão.

João Moutinho – Marcou o ritmo da equipa. Trouxe consistência ao meio-campo.

Otávio – Não foi tão irreverente como habitual. Grande passe para André Silva.

Bruno Fernandes – Lutou, mas não foi o desequilibrador que Portugal precisava.

Bernardo Silva – Importante a segurar e a recuperar a bola para Portugal.

Rafael Leão – Desinspirado. Boas arrancadas, mas falhou duas ocasiões de golo claras.

André Silva – Trabalhador. Esteve perto do golo com um remate à meia-volta.

Ricardo Horta - O extremo saltou do banco e não precisou de muito tempo para marcar o golo do empate (o 1.º pela seleção). Confirmou os motivos do interesse do Benfica na sua contratação.

Rúben Neves – Refrescou.

Ronaldo – Desmotivado. O banco de suplentes não é para ele. Não teve bola.

Gonçalo Guedes – Trouxe dinâmicas ao ataque.

Matheus Nunes – Agitou e ainda tentou o golo.