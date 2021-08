A venda iminente de Jesús Corona para o Sevilha - negócio a ultimar a curto prazo - vai viabilizar a possibilidade de o FC Porto se reforçar rapidamente com um defesa lateral-esquerdo, conforme pretensão de Sérgio Conceição.O encaixe de 12 milhões de euros pelos 66,5 por cento do passe do mexicano (percentagem na posse dos dragões) abre as portas do mercado para tratar de um dossiê prioritário.